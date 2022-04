Sorteio define nesta sexta-feira os grupos do Mundial do Qatar

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A seleção brasileira voltou a figurar na liderança do ranking da Fifa após cinco anos longe da ponta. Nesta quinta-feira (31), a entidade publicou a tabela atualizada, que mostra o Brasil à frente da Bélgica, líder pelos últimos três anos. O ranking define os potes do sorteio para a Copa do Mundo do Qatar.

A última vez que os brasileiros haviam liderado foi em agosto de 2017, já sob o comando do técnico Tite.

Os belgas, que agora estão na segunda colocação do ranking, foram os responsáveis por eliminar a seleção na última Copa do Mundo, em 2018, na fase de quartas de final.

O Brasil conseguiu reassumir a liderança graças às vitórias por 4 a 0 sobre Chile e Bolívia pelas Eliminatórias, enquanto a Bélgica não conseguiu sair de um empate em 2 a 2 contra a Irlanda, no último dia 26. Ambas estão classificadas para o Mundial do Qatar.

A França, atual campeã do mundo, completa o pódio do ranking da Fifa na terceira posição, seguida por Argentina (4ª), Inglaterra (5ª), Espanha (7ª) e Portugal (8ª). A Itália, sexta colocada, foi eliminada na repescagem europeia pela Macedônia do Norte e não estará na Copa do Mundo.

​O ranking da Fifa serve para estabelecer a distribuição dos potes do sorteio para o Mundial, que acontece nesta sexta-feira (1º), no Qatar, às 13h (de Brasília). Globo e SporTV, além das redes sociais da Fifa e do canal da CBF no YouTube, transmitem o evento.

A seleção do país-sede entra como cabeça de chave justamente por sediar a competição.

Ainda há três vagas a serem definidas na repescagem. Em um dos playoffs intercontinentais, os Emirados Árabes Unidos enfrentarão a Austrália para definir o adversário do Peru. No outro, a Costa Rica buscará um lugar no Qatar diante da Nova Zelândia.

Na Europa, País de Gales encara o vencedor de Escócia x Ucrânia, duelo que foi adiado em razão da guerra entre ucranianos e russos.

Com exceção dos europeus, que mandarão 13 representantes à Copa, nenhum grupo pode ter mais de uma seleção do mesmo continente. Brasil e Argentina, por exemplo, que são os cabeças de chave da América do Sul, não podem ser sorteados com Uruguai, Equador ou o vencedor da repescagem entre Peru e o vencedor de Emirados Árabes Unidos x Austrália.

CONFIRA OS POTES DO SORTEIO DA COPA DO MUNDO

Pote 1: Qatar, Brasil, Bélgica, França, Argentina, Inglaterra, Espanha e Portugal

Pote 2: México, Holanda, Dinamarca, Alemanha, Uruguai, Suíça, Estados Unidos e Croácia

Pote 3: Senegal, Irã, Japão, Marrocos, Sérvia, Polônia, Coreia do Sul e Tunísia

Pote 4: Camarões, Canadá, Equador, Arábia Saudita e Gana, além dos três classificados da repescagem (dois do playoff intercontinental e um do playoff europeu)