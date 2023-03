Sonho antigo do Palmeiras, argentino tem queda brusca em gols marcados

"Tinha a ver com a questão da vida. Felizmente, nos Estados Unidos as coisas estão melhor. Deve-se pensar em si mesmo. Quero experimentar outro futebol, tenho muita vontade em jogar na Europa, mas agora tenho a cabeça focada aqui até quando sair", acrescentou.

O New York City negociou por meses com o Palmeiras, mas não chegou a um acordo defintivo.

PALMEIRAS LEVOU NÃO DO CLUBE E DO JOGADOR

O Girona é apenas o 12º colocado do Campeonato Espanhol com 30 pontos.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Taty Castellanos, que foi sonho do Palmeiras no mercado da bola, está encarando queda brusca no número de gols marcados após trocar os Estados Unidos pelo futebol espanhol.

