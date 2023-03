Renato comemora primeiro hat-trick e classificação do CRB na Copa do Brasil

MACEIÓ, AL (UOL/FOLHAPRESS) - Renato, de 33 anos, fez seu primeiro hat-trick da carreira na noite desta quarta-feira (15), em que o CRB venceu o Operário-MS por 5 a 0 e se garantiu na próxima fase da Copa do Brasil.

Nascido em Maceió, ele conta que é torcedor do time e que se alegrou em ter a oportunidade de estar vivendo esse ano mágico. São 17 jogos de invencibilidade em 2023, com 12 vitórias e cinco empates.

O CRB está classificado na Copa do Nordeste, na Copa do Brasil e disputa a semifinal do Campeonato Alagoano. Renato tem nove gols em 13 jogos, sendo artilheiro do estadual e vice na Copa do Brasil.

"Fico feliz com essa oportunidade. Graças a Deus, num jogo importante. Gratidão sempre. É meu clube do coração. Já imaginava que seria dessa forma, porque a gente fez uma grande pré-temporada, o grupo é bom, não tem vaidade. Eu acho que, se a gente mantiver essa pegada, e vamos continuar, vamos coroar um ano abençoado para o CRB", disse.

Renato viveu bons momentos na carreira, especialmente em Sport, ABC, Fluminense, Avaí (clube que mais jogou) e Chapecoense.

Por conta disso, sabe dos desafios que vêm na terceira fase da Copa do Brasil, em que entram os times classificados à Libertadores, São Paulo, Cruzeiro, Paysandu e Sport.

"Sabíamos que seria difícil [contra o Operário], mas tornamos o jogo fácil pela circunstância e pelo que o professor nos apresentou do adversário e conseguimos nos impor e matar o jogo no primeiro tempo. Não tem como escolher adversário. Nessa nova fase, vão entrar esses clubes grandes, mas vamos continuar trabalhando. Conseguimos tornar esse jogo nas nossas circunstâncias. Agora é esperar o sorteio e ver quem vai vir", analisou.

Com o resultado, o CRB garante a cota de R$ 2,1 milhões do torneio. O time volta a campo contra o Coruripe no domingo (19), pelo segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil. O Galo tem a vantagem, por ter vencido o primeiro jogo por 3 a 2.