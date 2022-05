Soghomonyan e Pedrosa faturam prata no Pan-Americano de Wrestling

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Brasil faturou duas medalhas de prata no Pan-Americano de Wrestling, que prossegue até domingo (8), na cidade de Acapulco (México). Eduard Soghomonyan, representante do país na Olimpíada de Tóquio no ano passado, e Kenedy Pedrosa foram vice-campeões no estilo greco-romano na noite de quinta-feira (5) e, de quebra, garantiram presença nos nos Jogos Pan-Americanos de 2023, no Chile. As informações são da Agência Brasil.

O torneio abrange 30 categorias distribuídas por três estilos: além do greco-romano, há ainda o livre feminino e livre masculino. A delegação brasileira conta com 23 atletas em Acapulco. Os quatro primeiros colocados em cada categoria asseguram vagas no Pan-Americano ano que vem. As lutas são transmitidas ao vivo online no site da United World Wrestling, a confederação internacional da modalidade.

Soghomonyan alcançou à final dos 130 quilos no estilo greco romano após estrear com vitória sobre o dominicano Leo Heredia (2 a 1) nas quartas de final, e atropela na semi o hondurense Gino Dilbert (9 a 0). Na luta final valendo o ouro, o brasileiro foi superado pelo colombiano Julian HOrta Azevedo (5 a 0).

Kenedy Pedrosa, na categoria 67 kg, também venceu duas lutas antes da disputa final pelo ouro. Superou o chileno Cristobal Torres por 2 a 1, e na semifinal, fez 4 a 1 sobre o dominicano Enyer Feliciano. Na decisão do ouro, Pedrosa perdeu por 5 a 0 para o colombiano Julian Horta Azevedo, da Colômbia.

Também competiram ontem Igor Queiroz (97 kg), que terminou em 5º lugar. Ele já havia garantido vaga no Pan do Chile, no ano passado. Já o cazaque Marat Garipov,(60 kg), que defende o Brasil desde 2019, ficou pelo caminho ao perder na estreia e não avançar na repescagem.

BRASILEIROS NA COMPETIÇÃO

Dia 7/5 – sábado (eliminatórias de 12h às 15h e finais de 19h às 21h30)

ESTILO LIVRE FEMININO

Kamila Barbosa – 50kg

Sabrina Tapajós – 53kg

Giullia Penalber – 57kg

Laís Nunes – 62kg

Grabriela Rocha – 68kg

Ruthy Helen dos Santos -76 kg

Dia 8/5 – domingo (eliminatórias de 12h às 15h e finais de 19h às 21h30)

ESTILO LIVRE MASCULINO

Bryan Pereira – 57kg

Dom Juan Ferreira – 65kg

Vinicius Joaquim -70kg

Cesar Alvan – 74kg

Giovanni Piazza – 86kg

Ailton Brito – 97kg

Gabriel Silva – 125 kg