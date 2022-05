Chelsea será vendido para consórcio de chefão do LA Dodgers, diz jornal

Nos últimos meses, o time está funcionando sob uma licença especial elaborada pelo governo britânico, que impôs sanções a Abramovich por sua ligação com Vladimir Putin, presidente da Rússia que ordenou a invasão à Ucrânia. Esta medida expiraria no fim deste mês.

As conversas foram destravadas após Roman Abramovich, então dono do Chelsea, abrir mão da dívida de 1,6 bilhão de libras (cerca de R$ 10 bilhões) que emprestou ao clube.

Além do fundo, Boehly entra no negócio com a ajuda de seu colega proprietário dos Dodgers, Mark Walter, e de mais dois nomes influentes na economia europeia: o bilionário suíço Hansjörg Wyss e o promotor imobiliário britânico Jonathan Goldstein.

De acordo com o Telegraph, a compra se deu em parceria com o fundo Clearlake Capital, e a negociação foi enviada ao governo britânico e à Premier League (entidade que organiza o Campeonato Inglês) para aprovação.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O consórcio liderado pelo norte-americano Todd Boehly, sócio do time de beisebol LA Dodgers, venceu a concorrência e vai adquirir o comando do Chelsea nas próximas semanas.

