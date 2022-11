Sob risco de eliminação, Bélgica vive crise entre jogadores no Qatar

MACEIÓ, AL (FOLHAPRESS) - Em ambiente diferente do registrado na Copa do Mundo de 2018, na qual avançou até as semifinais, a Bélgica vive momentos de tensão no Qatar. A derrota para o Marrocos por 2 a 0 escancarou algumas fragilidades na equipe, chamada de velho pelo meia Kevin De Bruyne, 31.

Os belgas entram em campo na próxima quinta-feira (1º), contra a Croácia, às 12h (de Brasília), e somente a vitória interessa, porque o time é o terceiro colocado do grupo, com três pontos, atrás de Croácia e Marrocos, que têm quatro cada um.

O jornal L'Équipe afirma que Vertonghen, Eden Hazard e De Bruyne tiveram um atrito pesado no vestiário, sendo necessária a intervenção de Romelu Lukaku para que a situação não piorasse. Em coletiva, Hazard admitiu a discussão, mas afirmou que não há problema entre os atletas.

"Tivemos uma boa conversa entre os jogadores", disse Hazard. "Muito já foi dito. Conversamos por uma hora sobre coisas boas e coisas menos boas. Agora queremos vencer a Croácia. Temos dois dias para nos preparar e temos que estar prontos."

A situação começou a esquentar após uma entrevista de De Bruyne, que surpreendeu ao afirmar que o time tem poucas chances de ganhar. Ele lamentou a chance perdida em 2018 e considerou a formação atual mais fraca do que aquela que eliminou o Brasil nas quartas de final na Rússia.

"Acho que nossa chance foi em 2018. Nós temos um bom time, mas está mais velho, perdemos alguns dos jogadores principais. Temos novos bons jogadores, mas não estão no mesmo nível do que tínhamos em 2018. Não vejo a Bélgica nessa corrida [pelo título], vejo correndo por fora", analisou.

A declaração não caiu bem no time, que vinha de uma vitória por 1 a 0 sobre o Canadá. Após a derrota para o Marrocos, Vertonghen aproveitou a oportunidade para dar uma resposta ao companheiro de time, ironizando o que ele havia dito.

"Acho que atacamos mal porque também estamos muito velhos no ataque. Não criamos chances suficientes. Tomamos o mesmo gol duas vezes. É muito frustrante, não está indo do jeito que a gente quer'', disse o zagueiro de 35 anos.

O técnico Roberto Martínez procurou minimizar a situação.

"Sim, há tensões no grupo. É natural. Os jogadores jogam juntos há muito tempo. É como em uma família. Se você não tem tensão ou desentendimentos em uma família, é porque você não tem emoções", afirmou.

A crise fez voltar à tona uma polêmica antiga da seleção, envolvendo o goleiro Thibaut Courtois e De Bruyne. Em 2014, a ex-namorada do meio-campista, Caroline Lijnen, afirmou ao jornal Daily Mail, da Inglaterra, que o traiu com Courtois.

"Naquela noite, Thibaut me ofereceu o que eu não havia recebido durante um relacionamento de três anos com Kevin. Com Thibaut, eu podia conversar sobre tudo e qualquer coisa, e ele até preparou uma refeição deliciosa para mim. Kevin nunca fez isso por mim", contou ela, complementando que havia sido traída por De Bruyne antes.

"Kevin me enganou e eu pensei: 'Por que não devo fazer isso também?'."

À época, o problema causou um rebuliço na relação entre os atletas. Segundo um assessor de ambos, porém, eles se resolveram pouco tempo depois e isso nunca afetou o elenco.

ESCALAÇÕES

Os belgas serão desfalcados por Amadou Onana, suspenso pelo segundo cartão amarelo. Romelu Lukaku, recuperado de lesão na coxa esquerda, pode aparecer entre os 11 iniciais.

O técnico Roberto Martínez pode ir a campo com: ​Courtois; Castagne, Alderweireld e Vertonghen; Meunier, Tielemans, Witsel e Carrasco; De Bruyne, Eden Hazard e Lukaku (Batshuayi).

A Croácia, por sua vez, não tem desfalques confirmados, e pode ir a campo com formação parecida com a da vitória sobre o Canadá, na segunda rodada.

O técnico Zlatko Dalic deve começar a partida com: Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa; Modric, Brozovic, Kovacic; Livaja, Perisic e Kramaric.

Estádio: Ahmed Bil Ali, em Al Rayyan (Qatar)

Horário: Às 12h (de Brasília) desta quinta-feira (1º)

Árbitro: Anthony Taylor (Inglaterra)

VAR: Marco Fritz (Alemanha)

Transmissão: Globo, SporTV, Globoplay e Fifa+