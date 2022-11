Sem dinheiro, Atlético-MG oferece jogadores ao Inter em troca de Edenilson

BELO HORIZONTE, MG (UOL - FOLHAPRESS) - O volante Edenílson é um desejo do Atlético-MG desde o começo de 2022. Após o negócio não avançar no início da temporada, o Galo intensifica novamente as conversas com o Interacional para contratar o jogador de 32 anos. Mas sem dinheiro para investir na compra do meio-campista, o clube mineiro propôs trocar jogadores. A informação foi divulgada inicialmente pelo site Goal e confirmada pela reportagem.

O desejo do Atlético em contar com Edenílson para 2023 foi reforçado pela contratação do técnico Eduardo Coudet. O argentino foi treinador do Inter, na temporada 2020, quando Edenílson foi um dos jogadores mais importantes na campanha que terminou com o vice-campeonato nacional. Trabalhar com o volante novamente foi um dos pedidos do argentino à direção do Atlético.

Coudet esteve em Belo Horizonte nos últimos dois dias, para se reunir com a direção atleticana e afinar o planejamento para a próxima temporada. Entre os assuntos tratados foi a elaboração de uma lista de jogadores colocados à disposição do Inter, numa possível troca com Edenílson.

Entre os nomes oferecidos ao Colorado está o do meia Hyoran, de 29 anos, que disputou o último Campeonato Brasileiro pelo Red Bull Bragantino. Ainda não estão definidos os moldes de uma eventual troca, se vai mais de um jogador do Atlético para o Beira-Rio ou até mesmo se a negociação será definitiva ou somente por empréstimos. Detalhes que as diretorias do Galo e do Colorado devem acertar nos próximos dias.

Edenilson tem contrato com o Inter até dezembro de 2024, mas terminou a temporada em baixa. Bastante criticado pela torcida, o dono da camisa 8 virou reserva do time treinador por Mano Menezes.