Sob protestos, Fortaleza busca reação contra o América-MG

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Fortaleza enfrenta o América-MG neste domingo (19), às 18h, na Arena Castelão, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time tricolor vive má fase e entrará em campo dias após sofrer com protestos de sua torcida.

Com apenas uma vitória nas primeiras 12 rodadas, o Fortaleza ocupa a lanterna com apenas sete pontos. O Leão do Pici esboçou uma reação ao derrotar o Flamengo duas semanas atrás, mas depois disso emendou dois empates em casa (Goiás e Athletico-PR) e uma derrota para o Avaí.

Por causa da má fase, a volta do elenco à capital cearense foi tensa. Torcedores cobraram os atletas, sobrando uma agressão com um capacete ao atacante Robson. A diretoria do Fortaleza repudiou a atitude.

O América-MG também não vence há três rodadas e somou apenas um ponto nesse período. Por causa disso, o time de Vagner Mancini caiu na tabela e ocupa apenas o 13º lugar, com 15 pontos. Para esse confronto, o desfalque deve ser Everaldo, com uma torção no tornozelo.

Estádio: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Horário: Às 18h (de Brasília) deste domingo (19)

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

VAR: Diogo Carvalho Silva (RJ)

Transmissão: Premiere