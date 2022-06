Atlético-GO e Juventude fazem duelo da zona da degola

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Atlético-GO e Juventude se enfrentam neste domingo (19), às 18h, no Estádio da Serrinha, em Goiânia (GO), pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ambos os times vêm fazendo um torneio de altos e baixos e agora travam um duelo de times que ocupam a zona de rebaixamento.

O Atlético-GO vem de derrota por 4 a 2 para o Palmeiras. O Dragão teve uma sequência de dois triunfos interrompida e, com isso, ficou estacionado no 17º lugar, com 13 pontos. O Juventude também não vive boa fase. Com três derrotas consecutivas, o time gaúcho é o penúltimo da tabela, com 10 pontos.

Vindo de derrota de virada para o Santos em casa, o Juventude deve ter mudanças na equipe. O técnico Eduardo Baptista não poderá contar com o centroavante Pitta. A opção será por um meio-campista, enquanto Ricardo Bueno continua como principal opção no comando do ataque.

Do outro lado, o Atlético-GO tenta se recuperar depois da virada que levou do Palmeiras. Após sair na frente no placar, os rubro-negros sofreram quatro gols em sete minutos e deixaram escapar pontos que seriam preciosos.

Estádio: Antônio Accioly, em Goiânia (GO)

Horário: Às 18h (de Brasília) deste domingo (19)

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)

VAR: José Claudio Rocha Filho (VAR-Fifa/SP)

Transmissão: Premiere