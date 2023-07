Sob olhares da Europa, Welington volta ao São Paulo e dá recado ao mercado

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O lateral-esquerdo Welington voltou a jogar pelo São Paulo na goleada sobre o Santos, no último fim de semana, após lesão que o tirou de combate por quatro meses. Cobiçado pela Europa, o jogador deu o recado e provou que está totalmente recuperado da lesão com um desempenho que arrancou elogios. Ele já recebeu propostas do Bayer Leverkusen (Alemanha), Fiorentina (Itália), Fenerbahçe (Turquia) e Besiktas (Turquia).

Welington voltou aos gramados após mais de quatro meses e foi titular logo de cara. O lateral era dono da posição antes da lesão e viu Caio Paulista crescer pelo setor durante sua ausência.

O lateral ganhou elogios de Dorival Jr pela atuação. O treinador gostou da atuação do atleta que somou estatísticas relevantes como a de seis duelos ganhos durante a partida.

Fiquei muito feliz com a atuação do Welington. Depois de um grande período parado, ele volta e volta muito bem. Imaginei até que ele suportasse apenas a primeira etapa, e ele passou mais uns dezessete, dezoito minutos da segunda, o que foi muito bom

Dorival Jr

"O professor Dorival conversou comigo e me deixou à vontade antes do jogo. Isto é importante para um jogador. Fico muito feliz de poder ajudar a equipe e o clube que eu amo, acrescentou Welington.

Welington tem sondagens da Europa e provou na partida que está completamente recuperado da lesão no tornozelo. Ele desperta interesse do exterior já há algumas temporadas. Ele tem contrato até o final do ano que vem.

O UOL ouviu que São Paulo rejeitou propostas Bayer Leverkusen (Alemanha), Fiorentina (Itália), Fenerbahçe (Turquia) e, mais recentemente, do Besiktas (Turquia). Os valores foram considerados baixos, mas clube sabe que novas ofertas devem ser oficializadas em breve, uma delas do futebol inglês.

A reportagem apurou que o clube do Morumbi topa vender o lateral-esquerdo nesta janela. O São Paulo precisa negociar atletas para equilibrar as contas, vê com bons olhos o desempenho de Caio Paulista e quer atender ao pedido de Dorival de não vender atletas titulares com o treinador.