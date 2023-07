Quais são os casais de jogadoras que podem se enfrentar em campo na Copa

Jess Carter, zagueira da Inglaterra, e Ann-Katrin Berger, goleira da Alemanha, se enfrentaram recentemente em plena final da Eurocopa de 2022. A defensora inglesa ficou com o título da competição, mas em uma revanche no Mundial o jogo seria equilibrado e a arqueira alemã poderia dar o troco.

As escandinavas Pernille Harder (Dinamarca) e Magdelena Eriksson (Suécia) estão juntas há dez anos. Aqui a vantagem fica com a sueca, que joga em uma seleção melhor, e teria favoritismo sobre a dinamarquesa em um possível jogo.

Sam Kerr, da Austrália, e Kristie Mewis, dos Estados Unidos, formam o casal mais conhecido do futebol feminino atualmente. As duas estão juntas há mais de dois anos e atuam em seleções que prometem chegar longe na Copa.

Quatro casais de jogadoras poderão se enfrentar durante a Copa, caso as respectivas seleções se encontrem no mata-mata.

