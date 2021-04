'Só espero que o treinador não se lesione', brinca Abel sobre sequência

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em meio a uma maratona de jogos, o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, explicou o motivo de ter levado poucos jogadores para o banco de reservas no empate com o Botafogo-SP no domingo (18), mesmo com um vasto elenco à sua disposição.

"Preciso ser muito inteligente nas escolhas para os jogos. Temos muitos jogadores lesionados, como o Veron. Wesley está com problemas físicos, o Gabriel Menino também. Não trouxe com medo de lesionar. Eu só espero que o treinador não se lesione", brincou, em entrevista à TV Palmeiras.

Em 2021, além das partidas pela Libertadores e Copa do Brasil, a equipe jogou a reta final do Campeonato Brasileiro, saiu do continente para participar do Mundial de Clubes e, recentemente, entrou em campo pela Supercopa do Brasil e pela Recopa Sul-Americana, junto com o Campeonato Paulista.

Nos últimos 12 dias, foram cinco partidas, incluindo três finais —uma contra Flamengo e duas diante do Defensa y Justicia— e um clássico contra o São Paulo. A sequência de jogos é tão intensa que, para o jogo em Ribeirão Preto, Abel levou apenas quatro jogadores de linha.

O treinador admitiu que fez isso por medo de lesões. No entanto, a estratégia não funcionou plenamente: "Só trouxe um jogador que jogou há dois dias, e ele foi o único que se machucou", disse o treinador. O atleta em questão é o zagueiro Kuscevic.

Nos próximos 25 dias, serão mais nove partidas, incluindo jogos válidos pela Libertadores fora do país. O próximo compromisso acontece na quarta (21), diante do Universitario, no Peru. Será a estreia do clube na atual edição do torneio continental.

Questionado sobre o que acha dessa maratona, aprovada pelos clubes após a pressão pela volta do futebol no estado de São Paulo, o técnico reclamou que só ele tem falado sobre o assunto.

"Eu sou sempre quem dá a cara sobre o assunto. Mas não sou eu que organizo. Eu sou o treinador. Estou aqui responsável por dar o treino. Não vou mais me pronunciar sobre questões políticas. E sobre as questões políticas há de haver alguém no clube a dar a cara, porque eu não vou falar sobre essas questões", disse.