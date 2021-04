João Victor e Luan se destacam em maratona do Corinthians no Paulista

SÃO PAULO, SP UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians colocou fim a uma semana negativa para poder pensar com mais tranquilidade na Copa Sul-Americana. O time alvinegro venceu o Ituano na noite de domingo (18) e deixou para trás a derrota para a Ferroviária e o empate com o São Bento. Além do triunfo, o torcedor viu Vagner Mancini ganhar novas opções no elenco, como João Victor, Raul e Luan.

A ideia do técnico para essa sequência de quatro jogos em oito dias era testar jogadores para a estreia contra o River Plate-PAR, marcada para quinta-feira (22). Ao todo, 27 atletas entraram em campo durante a maratona. Deles, somente quatro jogaram os quatro jogos: Cássio, Jô, Leo Natel e Otero.

A vitória ajudou a abrir o leque de opções do treinador. Um dos nomes que agradaram Mancini foi João Victor, zagueiro de 22 anos que vem jogando pela lateral direita. Nas duas partidas em que entrou, contra Ferroviária e Ituano, participou das jogadas que deram origem aos gols —atuações especialmente importantes porque o Corinthians não tinha no elenco um substituto para o experiente Fagner.

O zagueiro Raul, 21, é outro que agradou. Foi um dos destaques diante do Ituano, com um ótimo primeiro tempo. Contra a Ferroviária, ajudou a evitar que a virada do time de Araraquara fosse construída mais cedo. Com a saída de Jemerson cada vez mais provável, ele deve ganhar ainda mais espaço.

Por fim, quem realmente parece ter aproveitado as oportunidades que teve foi o contestado Luan. Ele entrou em campo em três das quatro partidas. Contra a Ferroviária, deu o passe que resultou no gol do Camacho. Entrou no segundo tempo contra o São Bento e renovou o meio campo para buscar o empate.

Se o que faltava ao meia era uma sequência positiva para ganhar confiança, o jogo contra o Ituano pode ter cumprido esse papel. Luan não participou diretamente dos gols, mas foi bem ativo em campo e se credenciou para ganhar uma chance no Paraguai.

Após enfrentar o River Plate-PAR, o Corinthians ainda terá em seu grupo na Sul-Americana o Peñarol (URU) e Sport Huancayo (PER).