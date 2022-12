Só dois jogadores da Alemanha queriam fazer protesto, diz jornal

MACEIÓ, AL (FOLHAPRESS) - O protesto da Alemanha antes da partida contra o Japão não foi unanimidade entre os atletas, de acordo com o jornal alemão Bild. O movimento tinha o suporte do capitão Manuel Neuer e de Leon Goretzka, enquanto os outros não pretendiam fazer manifestações.

A seleção alemã de futebol protestou contra a decisão da Fifa de proibir o uso de uma braçadeira em defesa da diversidade e com arco-íris. Antes da partida contra o Japão, pelo grupo E da Copa do Mundo de 2022, no Qatar, os onze jogadores titulares posaram para a foto oficial com a mão sobre a boca, em sinal de censura.

Diversas manifestações foram discutidas entre os atletas. O ato de colocar a mão na boca ganhou o apoio de Joshua Kimmich e foi o escolhido, apesar de não ter sido aprovado por todos do elenco, acrescenta o jornal.

Após a eliminação, comentaristas do Qatar ironizaram a postura.

O hoje chefe do departamento de desenvolvimento de futebol da Fifa Arsène Wenger também criticou a medida, dizendo que seleções que se preocuparam com futebol e não com política tiveram sucesso na fase de grupos.

"Você sabe que, quando vai a uma Copa do Mundo, não pode perder o primeiro jogo. As seleções que têm experiência para atuar em torneios, como França e Inglaterra, jogaram bem no primeiro jogo. Equipes que estavam mentalmente prontas, com mentalidade de focar na competição, e não nas demonstrações políticas."

Os alemães caíram na fase de grupos da Copa do Mundo pela segunda edição consecutiva do torneio.