Simone Biles sai do tablado em estreia em Tóquio, mas crava boa nota

Biles se tornou a primeira atleta a ganhar o seu próprio emoji no Twitter. Sua figura representa uma cabra com uniforme de ginástica artística e uma medalha de ouro no pescoço, símbolos que fazem referência ao título de melhor ginasta da história (Greatest Of All Time, GOAT, palavra que significa cabra em inglês).

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Tetracampeã olímpica, a ginasta norte-americana Simone Biles fez sua estreia nas Olimpíadas de Tóquio neste domingo (25). A norte-americana chegou a sair do tablado após a realização de um movimento da sua série no solo, mas cravou uma boa nota: 14.133.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.