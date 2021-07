Medina e Ítalo Ferreira conhecem adversários das oitavas do surfe em Tóquio-2020

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Os surfistas brasileiros Gabriel Medina e Ítalo Ferreira já sabem quem enfrentarão nas oitavas de final das Olimpíadas de Tóquio, o round 3. Os adversários foram conhecidos neste domingo (25), após a disputa da repescagem, o round 2.

Medina, que venceu a bateria contra o francês Michel Bourez e o alemão Leon Glatzer, terá pela frente o australiano Wilson Julian. Cabe lembrar que, na primeira bateria, o costarriquenho Carlos Muñoz esteve ausente, já que não conseguiu chegar a tempo ao Japão, após ser chamado para substituir o português Frederico Morais, que testou positivo para Covid-19.

"É muito diferente do que a gente tinha, é um mundo muito profissional onde tem os melhores do mundo e eu fico feliz de fazer parte desse time. É um passo muito grande para o surfe, a gente está chegando no mundo inteiro. Eu sei o quanto importante e especial é. Eu sei que eu consigo surfar mais, mas a bateria foi boa para estar mais adaptado com o mar", destacou Medina.

"No começo, teve um momento que eu não achei nada e tiveram quatro minutos ali que resolveram a bateria, esse é o 'Beach Break' do Japão, a bateria só acaba quando termina, pode acontecer qualquer coisa. Isso é bom para dar uma acordada e estar preparado para os próximos rounds", acrescentou.

Ítalo Ferreira, por sua vez, duelará com Billy Stairmand, da Nova Zelândia. O brasileiro, segundo no ranking mundial, fez o maior somatório (13.67) na sua bateria e avançou na competição ao lado do japonês Hiroto Ohhara (11.40).

"Estou muito feliz, estou até arrepiado. Estava muito ansioso antes da bateria, mas depois comecei a pegar onda e me divertir. Treinei muito para estar aqui. É muito especial para mim", disse o brasileiro após a disputa.

A estreia do surfe em Olimpíadas foi sem ondas extravagantes em Tsurugasaki Beach.

A dupla brasileira voltará ao mar na madrugada desta segunda-feira (26, no horário de Brasília). Medina competirá à 1h36, e Ferreira vai entrar em ação logo depois, a partir das 2h12, em ambos horários referentes ao fuso de Brasília.