Sifan Hassan é bronze nos 1500 m e perde chance de três ouros em Tóquio

Hassan já havia superado uma queda para vencer sua bateria dos 1.500 m e chegar à final. Campeã na Rio-2016, Faith Kipyegon conquistou a medalha de ouro com 3min53s11. O pódio ficou completo com Laura Muir (3min54s50), que faturou a prata — e bateu o recorde nacional.

A prova teve um começo muito equilibrado, e Hassan disputou a ponta nos primeiros metros. Em vez de se manter próxima ao pelotão de frente, buscou a ponta logo no início. Sem força para cumprir todo o trajeto, acabou ultrapassada por Faith Kipyegon, do Quênia, e Laura Muir, da Grã-Bretanha. Após os 400m, a queniana assumiu a frente e não saiu mais da liderança para ficar com a medalha de ouro.

Refugiada da Etiópia, Hassan foi naturalizada holandesa e se tornou uma das grandes histórias da Olimpíada no Japão. Aos 28 anos, a fundista tentou estratégia diferente de suas últimas provas no Estádio Olímpico de Tóquio.

Ainda assim, duas medalhas já foram. Agora, falta só uma para o também histórico "triplete" de pódios em provas de fundo. No Mundial de Doha, em 2019, ela faturou os 1.500 m e os 10.000 m. Em Tóquio já levou o primeiro lugar nos 5.000 m e o bronze nos 1.500 m. Resta agora a prova mais longa, dos 10.000 m, que acontece no sábado (7), às 7h45.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Sifan Hassan brilhou mais uma vez nas Olimpíadas de Tóquio. Depois do ouro nos 5.000 m, a holandesa ficou com o bronze nos 1.500 m nesta sexta (6), mas não conseguirá a marca histórica de ganhar três medalhas de ouro em provas de pista na mesma edição de Jogos Olímpicos.

