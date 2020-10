Shakhtar bate Real Madrid na Champions com destaques brasileiros

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Liderada pelo jovem atacante Tetê, 20, a legião de brasileiros do Shakhtar surpreendeu o Real Madrid nesta quarta-feira (21). O time ucraniano venceu o espanhol por 3 a 2, em Madri, na estreia das duas equipes na Champions League.

Formado nas categorias de base do Grêmio, clube pelo qual nem chegou a atuar profissionalmente antes de se transferir para o futebol ucraniano em 2018, Tetê marcou o primeiro gol dele no principal torneio de clubes da Europa, deu uma assistência para Solomon e participou da jogada que originou o gol contra do zagueiro Varane.

Modric e o também brasileiro Vinicius Jr. descontaram para o Real, mas não evitaram a derrota em duelo pelo Grupo B, no qual também estão Borussia Monchengladbach e Inter de Milão, que se enfrentam ainda nesta quarta, às 16h (de Brasília), na Itália.

Além de Tetê, outros cinco brasileiros iniciaram o duelo no estádio Alfredo Di Stéfano como titulares pelo Shakhtar: Dentinho, 31, Dodô, 21, Maycon, 23, Marcos Antônio, 20, e Marlos, 32. Este último se naturalizou ucraniano e defende a seleção europeia. No banco, também estavam Cipriano, 21, e Vitão, 20.

Comandados pelo técnico português Luís Castro, eles aproveitaram o fato de o Real ter poupados alguns de seus principais jogadores e abriram 3 a 0 no placar ainda no primeiro tempo.

Depois do intervalo, Zidane resolveu reforçar sua equipe e colocou em campo Kroos, Benzema e Vinicius Jr. As mudanças deram certo, sobretudo a entrada do ex-jogador do Flamengo. Ele entrou em campo aos 12 minutos e, 14 segundos depois, já deixou sua marca no placar.

As trocas, porém, não foram suficientes para conseguir o empate.

O Shakhtar ainda teve a chance de fazer o quarto gol, aos 35 minutos, com Marlos, mas o lance em que ele empurrou a bola para a rede foi anulado por impedimento. Já nos acréscimos, o Real Madrid também teve gol de Valverde anulado por impedimento de Vinicius Junior.

Na próxima semana, o time espanhol encara o Borussia Monchengladbach, e o ucraniano enfrenta a Inter de Milão.