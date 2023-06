Série D: Saiba motivo de Aleílson deixar o Princesa do Solimões

Manaus/AM - O centroavante Aleílson não faz mais parte do elenco do Princesa do Solimões para a disputa da Série D do Brasileiro. O atacante alegou problemas pessoais e rescindiu de forma amigável com o time de Manacapuru. As informações sobre a motivação circulam nos bastidores do esporte local.

Com a camisa do Tubarão, Aleílson disputou 21 jogos e marcou nove gols. O atacante foi o vice-artilheiro do Estadual, com sete gols.

Maior artilheiro da história da Série D, com 29 gols, Aleílson não balançou as redes na quarta divisão com a camisa do Princesa. Ele atuou em seis dos sete jogos do clube.