Santos e Coritiba cogitam troca de zagueiros, mas negociação não avança

Luiz, aos 29 anos, tem contrato até dezembro de 2024 e viu o Santos recusar propostas recentes de empréstimo, como Cruzeiro, Cuiabá e Juventude. Ele via o Coxa com bons olhos.

Chancellor, venezuelano de 31 anos, está afastado e treina com outros jogadores que não estão nos planos do Coxa.

O Coritiba gostou da ideia de contar com Luiz Felipe, mas o departamento de futebol do Santos recusou Chancellor.

