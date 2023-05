Série C: CBF altera duelos da sexta e sétima rodadas do Manaus

Pela sexta rodada, o duelo é contra o Volta Redonda. A partida ocorre no dia 3 de junho (sábado), a partir das 16h (de Brasília). Data e horário permanecem. No entanto, o local mudou. O duelo, que antes estava marcado para a Arena da Amazônia, passou para o estádio Ismael Benigno (Colina).

Manaus/AM - A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) alterou estádio e dia de duas partidas do Manaus na Série C, mas especificamente em duelos da sexta e sétima rodadas da competição.

