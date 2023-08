Série C: Amazonas encara 72 horas de viagem para confronto em João Pessoa

Manaus/AM - Inicialmente marcado para o sábado (2), o duelo entre Amazonas FC e o Botafogo-PB agora será disputado no domingo (3), às 17h (de Manaus). A mudança ocorreu por conta do longo trajeto que a equipe amazonense precisará percorrer para chegar a João Pessoa (PB), local da partida.

De acordo com o próprio Amazonas, ao todo, a viagem de Manaus para a capital paraibana levará 72 horas, entre voos e uma viagem de ônibus. A delegação aurinegra embarcou, na noite de ontem (29), rumo a Santarém (PA), de onde seguirá para Belém (PA). Da capital paraense, a equipe ruma a Recife (PE), de onde partirá de ônibus para João Pessoa (PB).

Somando as distâncias em linha reta, o Amazonas percorrerá aproximadamente 3074 quilômetros, ou seja, 253 quilômetros a mais do que percorreria, caso saísse de Manaus em um voo direto para João Pessoa.

Após toda essa maratona, a Onça-pintada deverá chegar à capital paraibana na noite da próxima quinta-feira (31). Além do Amazonas e do Belo, o grupo C do quadrangular final da Série C também conta com Paysandu e Volta Redonda.

Com informações da assessoria