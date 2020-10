Sergio Ramos pode desfalcar Real na Champions; exame descarta lesão grave

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O zagueiro Sergio Ramos pode ficar de fora da estreia do Real Madrid na Champions League após levar uma pancada forte no joelho durante o jogo contra o Cádiz, no sábado (17), pela 6ª rodada do Campeonato Espanhol.

Os exames realizados no joelho do jogador descartam uma lesão grave, mas o zagueiro deve ficar de fora do jogo contra o Shakhtar Donetsk na quarta-feira (21).

A ideia é preservar Sergio Ramos para a rodada do próximo fim de semana, quando o Real faz o clássico com o Barcelona no Camp Nou pelo Campeonato Espanhol.

Ainda no primeiro tempo, o zagueiro de 34 anos sofreu falta de Lozano -que marcou o único gol da vitória do Cádiz no estádio Di Stéfano- e precisou ser substituído no intervalo por Militão. Neste domingo, por conta do choque, Sergio Ramos nem chegou a fazer trabalhos na grama com o time.