Sérgio Maurício se irrita e manda haters 'pro inferno' em transmissão da F1

SÃO PAULO/SP - O narrador Sérgio Mauricio, a voz da Band na Fórmula 1, perdeu a paciência com algumas mensagens de telespectadores nas redes sociais após uma declaração sua durante o primeiro treino livre do GP da Áustria, na manhã desta sexta-feira (8), e mandou eles "irem pro inferno".

Uma câmera de dentro do carro do piloto Sebastián Vettel focou em seu capacete —que traz a mensagem 'Save the bees' (Salve as abelhas, em tradução livre). O motivo do capacete engajado do alemão é que os insetos estão em extinção em vários lugares da Europa.

Sérgio Mauricio não sabia dessa informação e disse: "O capacete do Vettel é uma campanha: 'Salve as abelhas'. Eu não sei porque as abelhas devam ser salvas, porque tem abelha pra caramba no mundo. Mas pode ser que algum lugar no mundo...".

"Esteja faltando", completou a frase o comentarista Reginaldo Leme. Que ainda continuou: "Eu entendo a posição do Vettel como a posição de várias pessoas que querem salvar qualquer tipo de ser vivo. Especialmente no caso das abelhas, que são inofensivas".

O narrador brincou com a situação e disse que as abelhas não eram tão inofensivas.

"Pergunta para Dona Verinha se é inofensiva porque ela tá com um calombo no braço ontem, que ela abriu a mala do carro e tinha uma abelha dentro. Ela faz doce e tinha um abelha lá. A abelha foi lá e pimba".

O comentário de Sérgio Mauricio viralizou nas redes sociais, e alguns fãs ficaram incomodados com a fala. Quando a prova foi paralisado com uma bandeira vermelha por conta do carro de Lando Norris na pista, o comunicador disparou contra quem estava mandando mensagens mal-educadas e mandou os haters para o inferno.

"Uma série de espectadores estão me mandando recados na #F1NaBandsports dizendo que as abelhas estão em extinção. Eu, sinceramente, não sabia, olha que eu gosto do mundo animal, sou pesquisador. E não sabia que as abelhas estão em extinção. Então agora apoio, e muito, a campanha do Vettel pela não extinção das abelhas, que são importantes. Adoro tomar mel de manhã, faz bem", iniciou.

"Muito obrigado a todos que estão mandando mensagem aqui, e os que estão mandando mensagem mal-educadas eu já bloqueei aqui. Eu não tô com paciência, o ser humano tá me tirando a paciência. A pessoa pode fazer um questionamento, e pode responder de forma educada. Agora os mal-educados da internet, eu já tô por aqui com eles. Cheguei no meu limite. Sinceramente. Vai pro inferno. Vamos dar a voz para quem quer cuidar das abelhas. quem quer esculachar o outro na internet vai pro inferno", concluiu.