Sérgio Duarte comemora título amazonense e analisa temporada do 3B

Manaus/AM - O futebol feminino amazonense fechou a temporada de 2023 com a conquista do terceiro título do 3B da Amazônia. As Feras venceram o JC FC por 4 a 1 no agregado e asseguraram mais uma taça na galeria. Os outros anos de conquista foram em 2019 e 2021.

O 3B teve um 2023 com um gosto amargo no meio do caminho, por conta da desclassificação no duelo do acesso à Série A1 do Brasileirão para o Botafogo. O técnico Sérgio Duarte conta que o baque da eliminação foi duro, mas que logo juntou os cacos junto das meninas e o foco virou a conquista do Campeonato Amazonense.

A campanha do 3B foi invicta, com cinco vitórias e um empate. As Feras tiveram o melhor ataque, com 25 gols marcados, e a melhor defesa, com apenas dois tentos sofridos. Metade das partidas disputadas na competição foram contra o JC, adversário da final, e também durante a disputa da Série A2 do Brasileiro. Duarte também elogiou o trabalho da equipe de Itacoatiara, que ficou com o vice-campeonato.

Experiente no futebol amazonense como atleta e treinador, Sérgio Duarte aproveitou para comemorar mais uma conquista de Campeonato Amazonense feminino, a segunda da carreira. Ele comentou sobre as campanhas das equipes masculinas no Brasileirão e a ascensão das equipes locais.

Fizemos uma boa temporada, apesar da eliminação do Brasileirão. Conseguimos conquistar o título do Amazonense, que é o nosso principal objetivo. Estou muito feliz com o trabalho das meninas, que foram guerreiras durante toda a competição. Também quero parabenizar o JC FC pelo vice-campeonato. Foi uma final muito disputada e as duas equipes mereceram o título.

"O futebol amazonense está em ascensão. Temos boas equipes, tanto masculinas quanto femininas. Estou confiante de que vamos continuar crescendo nos próximos anos. Estou orgulhoso de fazer parte dessa história e quero continuar trabalhando para o desenvolvimento do futebol amazonense", disse Duarte.