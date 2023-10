Semifinal Copa da Floresta: Urucurituba vence Urucará, e Tefé busca empate com Anori

A semifinal da Copa da Floresta começou! Nesta terça-feira (3), o estádio Gilbertão, em Manacapuru (região metropolitana de Manaus) foi palco da rodada de estreia da competição. Na abertura, Urucurituba venceu Urucará por 2 a 1 e no segundo jogo, Anori e Tefé empataram em 1 a 1.

No primeiro duelo, Pescada e Adriano marcaram para a seleção urucuritubense e Jean descontou para os urucaraenses. Na sequência, Borracha abriu o placar para a seleção da Terra do Açaí, mas Juan Carlos deixou tudo igual.

Com o resultado positivo, Urucurituba largou na frente no grupo A, com três pontos, enquanto Anori e Tefé abriram vantagem no grupo B, com um ponto cada. Na campanha geral, Urucurituba chegou aos 12 pontos, Anori e Tefé a 6, e Urucará permaneceu com 6.

Comando feminino

O empate entre Anori e Tefé teve uma arbitragem de campo 100% feminina. A partida foi comandada pela árbitra Elivane Trindade, que foi auxiliada por Anne Kesy Sá (FIFA) e Alini Miranda.

Essa não é primeira iniciativa de inclusão e valorização às mulheres promovida pela Federação Amazonense de Futebol (FAF). Na rodada de abertura do Campeonato Amazonense 2023, o clássico Rio-Nal foi comandado em sua maioria por mulheres. Dos cinco profissionais escalados para a partida, elas assumiram quatro postos.

A partida de abertura do grupo 1, sede Presidente Figueiredo, da Copa da Floresta, entre a seleção anfitriã e Urucará a presença feminina foi ainda mais dominante. O quinteto de arbitragem do confronto foi totalmente feminino. Na oportunidade, a árbitra principal também foi Elivane, auxiliada por Anne Kesy e Adriana Costa. Noelia Chaves foi a quarta árbitra e Alini Miranda foi a quinta.

Urucará 1 x 2 Urucurituba

No começo do jogo, Urucurituba se manteve com mais posse de bola, mas isso não impediu que Urucará chegasse com perigo. A partida seguiu equilibrada, porém Urucurituba ficou com um jogador a menos e Urucará teve chances de abrir o placar. Porém, no último lance da partida, Pescada converteu cobrança de pênalti e abriu o placar para a seleção urucuritubense.

Em desvantagem, Urucará foi ao ataque e pressionou em busca do empate, mas sem sucesso. Após a pressão inicial, Urucurituba reequlibrou o jogo. E aos 43 minutos, Adriano roubou a bola da defesa, saiu na cara do gol, driblou o goleiro e tocou para o fundo do gol para colocar o 2 a 0 no placar. Já aos 46, Jean recebeu cruzamento rasteiro, completou de primeira e diminuiu para Urucará.

Tefé 1 x 1 Anori

A partida precisou ser paralisada logo aos 10 minutos, por conta de uma queda de energia em Manacapuru. Após 20 minutos de paralisação, a partida foi retomada. E aos 51 minutos de jogo, Anori abriu o placar. Após escanteio cobrado na área, a bola foi ajeitada para o meio e Borracha completou de primeira para o fundo do gol.

Após o gol sofrido, Tefé teve duas chances de empatar o jogo, mas o goleiro Keven, com duas ótimas defesas, manteve o placar.

Após o intervalo, Tefé seguiu em cima, mas sem conseguir passar pelo goleiro anoriense. Em contrapartida, Anori tentava fazer o segundo gol e matar a partida, mas desperdiçou as chances que teve. Mas já aos 46 minutos, Juan Carlos experimentou de fora da área e acertou o ângulo do goleiro Keven para deixar tudo igual.

Próxima rodada

Nesta quarta-feira (4), mais duas partidas movimentam a semifinal da maior competição não-profissional da Região Norte do Brasil. Na Arena da Amazônia, Anori e Lábrea se enfrentam, às 16h, e simultaneamente, Urucurituba e São Paulo de Olivença medem forças, no estádio Ismael Benigno, a Colina.

Com informações da assessoria