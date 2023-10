CBF escala catarinense Ramon Abel, da FIFA, para Amazonas FC x Botafogo-PB

Manaus/AM - A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a escala de arbitragem para a sexta e última rodada do quadrangular decisivo da Série C, que acontece neste sábado (7). O catarinense Ramon Abatti Abel, do quadro da FIFA, foi o escolhido para comandar o duelo entre Amazonas e Botafogo-PB, na Arena da Amazônia, às 17h (de Manaus).

O profissional de 34 anos será auxiliado por Kléber Lúcio Gil e Bruno Muller, ambos também de Santa Catarina, assim como o quarto árbitro Célio Amorim. O paulista Márcio Henrique de Góis será o árbitro de vídeo. Veja a lista completa da equipe de arbitragem abaixo.

Ramon Abatti Abel foi integrado ao quadro internacional de arbitragem em 2022, e vem atuando frequentemente em diversas competições na temporada: Campeonato Catarinense, Campeonato Cearense, Libertadores da América, Mundial Sub-20, Copa do Brasil e Série A do Brasileirão. Além disso, Ramon foi chamado para trabalhar em um jogo da Liga da Arábia Saudita, entre Al-Hilal, de Neymar, e Al-Ettifaq, em agosto.

A última partida que o catarinense comandou em solo brasileiro foi a vitória do Atlético-MG sobre o Internacional no último sábado (30), pela 25ª rodada da primeira divisão nacional, em Porto Alegre Será a primeira vez dele no apito de uma partida da Série C.

O confronto entre Amazonas e Botafogo-PB pode valer o inédito acesso do clube aurinegro à Série B do Campeonato Brasileiro. Vice-líder do grupo C do quadrangular final, a Onça-pintada tem nove pontos e precisa de um empate, no mínimo, para subir. Do outro lado, o Belo chega sem chances de classificação. A expectativa é de casa cheia na Arena da Amazônia.

Confira a equipe completa de arbitragem para Amazonas x Botafogo-PB:

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC) (FIFA)

Árbitro Assistente 1: Kléber Lúcio Gil (SC)

Árbitro Assistente 2: Bruno Muller (SC)

Quarto Árbitro: Célio Amorim (SC)

Quinto Árbitro: Uesclei Regison Pereira dos Santos (AM)

Analista de Campo: Weden Cardoso Gomes (AM)

Árbitro de Vídeo: Márcio Henrique de Gois (SP)

AVAR: Vitor Carmona Metestaine (SP)

Observador de VAR: Raimundo Nonato Lopo de Abreu (DF)