Semifinais do Campeonato Amazonense de Handebol começam na sexta-feira

A Liga de Handebol do Amazonas realiza, nesta sexta-feira (20) e no sábado (21), as semifinais do Campeonato Amazonense de Handebol da Série Ouro Masculino e do Feminino adulto. As partidas da competição ocorrerão no Ginásio do Atlético Rio Negro Clube, localizado na avenida Epaminondas, Centro de Manaus.

As semifinais da Série Ouro foram definidas após boa campanha dos melhores colocados das chaves A e B, no caso o Handebol Coari e Atlética Uninilton Lins, ambos com três vitórias em três jogos na fase classificatória. Outros com bom desempenho foram o Zezão Handebol Clube e Handebol Clube de Manaus (HCM), que também garantiram suas vagas em segundo lugar com duas vitórias em três partidas.

Já no naipe feminino, as últimas duas vagas foram garantidas numa grande partida que aconteceu na segunda-feira (16) entre a equipe do Rio Negro, atual tricampeão do campeonato, e a Associação Atlético Amazonas (3A), estreante no torneio, pela chave A. Por outro lado, o Zezão Handebol Clube e a Liga de Santa Etelvina já estavam com a classificação garantida no grupo B.

O presidente da Liga de Handebol do Amazonas (Liham), Auricélio Andrade, contou um pouco da expectativa para os confrontos do fim de semana, e ressaltou as recomendações que a Liga vem tomando para os jogos.

“Tenho certeza de que serão jogos de qualidade, e por isso fica até difícil dar um palpite de quem pode vencer, pois o nível das equipes é bem equilibrado, tanto no masculino quanto no feminino. Também estamos fazendo um retorno progressivo e restrito da torcida. A Liga colocou cem ingressos à venda para as semifinais, um número reduzido para que possamos ter o controle e fazer as prevenções possíveis contra a Covid-19”, explicou.

O torcedor que tiver interesse em prestigiar uma das partidas das semifinais, poderá garantir a entrada pelo valor de R$ 10. O bilhete pode ser adquirido na sede da Liham, localizado no Ginásio Renné Monteiro, sala 103, ou através do WhatsApp (92) 99335-3635.

“Também é bom lembrar ao público sobre as recomendações que devem ser seguidas por todos. Nós estaremos aferindo a temperatura de todos que acessarem o local, mas é requerido entrar no ginásio com máscara, uso de álcool em gel e respeitar o distanciamento entre cada assento”, concluiu.

Confira os confrontos pelas semifinais do Campeonato Amazonense de Handebol deste fim de semana:

Sexta (20) - Série Ouro

17h: Atlética Uninilton Lins x Zezão Handebol Clube – Ginásio do Atlético Rio Negro Clube

19h: Coari Handebol Clube x Handebol Clube de Manaus (HCM) –Ginásio do Atlético Rio Negro Clube

Sábado (21) – Feminino Adulto

18h: Zezão Handebol Clube x Associação Atlético Amazonas (3A) – Ginásio do Atlético Rio Negro Clube