Sem Willian, jovem da base marca, mas Corinthians leva empate do Atlético-GO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Atlético-GO provou neste domingo (12) ser uma das maiores pedras no sapato do Corinthians das últimas temporadas. A equipe do técnico Eduardo Barroca empatou com o clube paulista por 1 a 1 em Goiânia, pelo Campeonato Brasileiro, e chegou a sétima partida de invencibilidade sobre o adversário.

A última vitória corintiana sobre o Atlético-GO aconteceu em maio de 2017. De lá para cá foram quatro empates e três vitórias para a equipe de Goiânia. Somente em 2021, o time de Barroca venceu o Corinthians na estreia do Nacional (1 a 0) e eliminou o clube paulista na terceira fase da Copa do Brasil, com vitória por 2 a 0 e empate sem gols na volta.

Com o resultado, o time alvinegro permanece na sexta colocação do campeonato, agora com 29 pontos, mas desperdiça chance de se aproximar dos líderes. Dos cinco primeiros colocados, três (Palmeiras, Fortaleza e Bragantino) foram derrotados na rodada. O líder Atlético-MG venceu e foi a 42 pontos.

Contra o Atlético-GO, o Corinthians não pôde contar com Willian. O meia chegou a viajar para Goiânia, mas foi vetado após notificação da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) por não ter cumprido o período mínimo de quarentena exigido para quem ingressa no Brasil vindo da Inglaterra.

Apresentado no último dia 1º, Willian estava no Arsenal (ING) e foi a principal contratação corintiana da última janela de transferências. A expectativa é que o jogador faça a estreia no clube paulista na próxima rodada do Brasileiro, no domingo (19), contra o América-MG, na Neo Química Arena.

Os meias Luan e Renato Augusto, ambos com dores musculares, também não foram relacionados. O segundo é outro reforço corintiano de peso para o restante da temporada. Com desfalques, as equipes fizeram primeiro tempo sonolento, com falta de criatividade e poucas chances de gol.

Coube, então, ao meia Gabriel Pereira, formado pelo próprio Corinthians, driblar dentro da área e finalizar no meio de dois para marcar o gol do Corinthians aos 14 minutos do segundo tempo. Foi a primeira vez que o jovem balançou as redes atuando no profissional.

A assistência foi de Roger Guedes, que neste domingo atuou centralizado. O titular da posição, Jô, foi liberado pelo clube para resolver problemas particulares. Na terça (7), em sua estreia com a camisa do Corinthians, Guedes fez o gol de empate contra o Juventude, na Neo Química Arena, e se firma na equipe titular.

Em vantagem, o Corinthians recuou e foi castigado. O gol do empate aconteceu aos 43 com Zé Roberto, que cabeceou após cobrança de falta. O juiz ainda checou o VAR, dramatizando os minutos finais da partida em Goiânia, mas entendeu que a jogada foi legal.

Atlético-GO: Fernando Miguel; Dudu (Ronald), Wanderson (Oliveira), Eder e Igor Cariús (Rickson); Willian Maranhão (Lucão), Gabriel Baralhas, Arnaldo, João Paulo (Montenegro) e Natanael; Zé Roberto. Técnico: Eduardo Barroca.

Corinthians: Cássio; Fagner (Du Queiroz), João Victor, Raul Gustavo e Fábio Santos; Gabriel e Roni (Vitinho); Gustavo Mosquito (Marquinhos), Giuliano e Gabriel Pereira (Xavier); Roger Guedes. Técnico: Sylvinho.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-GO 1x1 CORINTHIANS

Competição: Campeonato Brasileiro - 20ª rodada

Data: 12/09/2021 (domingo) Horário: 18h15 (de Brasília)

Local: estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO)

Árbitro: Antonio Dib Moraes de Sousa (PI)

Assistentes: Rogério de Oliveira Braga (PI) e Márcio Iglésias Araújo Silva (PI)

VAR: Heber Roberto Lopes (SC)

Cartão amarelo: Willian Maranhão, Igor Cariús, Zé Roberto e João Paulo (Atlético-GO); Raul Gustavo (Corinthians).

Gols: Gabriel Pereira, do Corinthians, aos 15 minutos do 2º tempo, e Zé Roberto, do Atlético-GO, aos 43 minutos do 2º tempo.