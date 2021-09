Em situação melhor que o rival, Inter visita o Sport na Ilha do Retiro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Internacional visita o Sport, na Ilha do Retiro, nesta segunda-feira (13), às 20h, para fechar a 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Melhor que o rival no torneio, o colorado se mantém no meio da tabela com 23 pontos, na 12ª posição. Em situação complicada, o Sport é vice-lanterna, com 17.

Contra o Sport, o Internacional vai ter a volta de Rodrigo Lindoso. O jogador cumpriu suspensão. Renzo Saraiva é outro reforço que pode entrar em campo após se recuperar de uma lesão.

A equipe, porém, não vai poder contar com Palacios e Dourado. Ambos estão suspensos.

Com dois empates nas suas últimas duas partidas na competição -com a Chapecoense e o Athletico-PR-, o Leão conta com o retorno do atacante Everaldo e do meia Gustavo. O técnico Gustavo Florentín vai ter dois desfalques para o confronto. O zagueiro Pedro Henrique não vai jogar por pertencer ao Inter. Já Hernanes está suspenso.

Estádio: Ilha do Retiro, no Recife

Horário: às 20h desta segunda-feira (13)

Árbitro: André Luiz de Freitas Castro (GO)

Transmissão: Premiere e do Sportv.