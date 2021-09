Sem previsão de reforços, Carille espera volta de Jobson ao Santos no clássico

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Jobson está cada vez mais perto de retornar ao time do Santos. O volante, aliás, tem grandes chances de ir a campo no clássico contra o São Paulo na próxima quinta-feira (7), no Morumbi, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Recuperado, Jobson já treina normalmente com o elenco do Santos desde a semana retrasada. Entretanto, o departamento médico toma todos os cuidados para que o jogador retorne 100% aos gramados, por isso, ele não foi relacionado na derrota para o Juventude no fim de semana passado, em Caxias do Sul (RS).

Desejo do técnico Fábio Carille, o volante chama a atenção pelo bom posicionamento, qualidade no passe e criatividade. O treinador revelou ansiedade em tê-lo disponível ao ser questionado sobre possíveis reforços do Santos.

"Desconheço qualquer conversa com qualquer jogador. Se diretoria tem algum nome, me deixou tranquilo nesses dois jogos. Vamos ver o que acontecerá. Estou avaliando e logo mais temos o Jobson, um jogador interessante, que gosto e acompanho há muito tempo, de bom passe, qualidade técnica e posicionamento", disse.

"[Temos] Camacho, que foi muito bem contra o Bahia. Vamos ver se temos necessidades e onde podemos chegar para pensar. Por enquanto não falamos nada", emendou Carille.

Outro retorno que está próximo é o do zagueiro Kaiky, que iniciou a transição de campo na semana passada, mas ainda treina com limitações. A expectativa é que nos próximos dias o atleta de 17 anos seja reintegrado ao elenco e se torne opção no início de outubro.

Luiz Felipe e Madson, em reta final de recuperação, são praticamente certos para o San-São. Carille ainda irá avaliar o rendimento da dupla, mas é bem provável que o lateral direito entre no lugar de Pará. Diego Tardelli também deve ser novidade no ataque.

O Santos luta para se recuperar no Campeonato Brasileiro: em 16º colocado, tem 24 pontos, apenas um a mais que o Bahia, que abre o Z-4. Logo atrás vem o Grêmio, em 18º, que soma 22, mas tem dois jogos a menos que o time da Vila Belmiro.