Sem Neymar e Mbappé, PSG vence Rennes com gols de Di Maria pelo Francês

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O PSG goleou neste sábado (7) o Rennes por 3 a 0, pela 10ª rodada do Campeonato Francês, mesmo com desfalques importantes como Neymar e Mbappé. O jogo foi realizado no Parc des Princes, em Paris, e quem brilhou foi o argentino Di Maria.

Com o resultado, o PSG chegou a 24 pontos na tabela, permanecendo na liderança. O Rennes, por sua vez, ficou com 18 pontos e ocupa terceiro. Confira como ficou a tabela do Francês com a vitória do PSG.

O primeiro gol do jogo foi de Moise Kean, aos 11 minutos do primeiro tempo. Di María pressionou a marcação do Rennes e roubou a bola. Ela sobrou nos pés de Kean, que finalizou cruzado, no canto direito de Gomis.

Não demorou muito para Di Maria ampliar o placar, aos 20 minutos, após passe de Ander Herrera. Cara a cara com Gomis, o argentino finalizou com uma cavadinha.

O placar foi fechado pelo próprio sul-americano. Dí Maria recebeu de Dagba e finalizou fora da área. O chute desviou na marcação de Da Silva e entrou no canto direito de Gomis.

Na próxima rodada o PSG enfrenta o Monaco em jogo marcado para 20 de novembro de 2020, às 17h, no Louis II, em Mônaco, enquanto o Rennes encara o Bordeaux no Roazhon Park, em Rennes, na sexta (20) às 15h.