Sem Gabigol e Arrascaeta, Flamengo encara o Fortaleza

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Flamengo enfrenta o Fortaleza neste domingo (5), às 16h, no Maracanã, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. O time rubro-negro busca a terceira vitória consecutiva para tentar se aproximar das primeiras colocações.

Com 12 pontos, o Flamengo ocupa a oitava colocação e tem três de desvantagem para o líder Palmeiras. A equipe dirigida por Paulo Sousa vive um bom momento e já não sabe o que é perder há seis jogos, incluindo também partidas da Libertadores e da Copa do Brasil.

Para manter a boa fase, o Flamengo terá de lidar com problemas em seu time principal. O meia Arrascaeta, convocado para a seleção uruguaia, e o centroavante Gabigol, suspenso por ter recebido o terceiro cartão amarelo, não vão a campo no Maracanã. Eles devem ser substituídos por Vitinho e Pedro, respectivamente.

Apesar de as vitórias aparecerem, o Flamengo não vem convencendo. No último triunfo -por 2 a 1 sobre o Fluminense-, o grande personagem do clássico foi o goleiro Hugo Souza, autor de várias defesas importantes.

Do outro lado, o Fortaleza também vive problemas. A equipe tricolor ainda não venceu nenhuma partida e está na lanterna com apenas dois pontos somados. Para piorar, o time de Juan Pablo Vojvoda vem de derrota no clássico contra o Ceará.

O Fortaleza também terá desfalques importantes para o duelo. Estão fora por suspensão o zagueiro Ceballos e os meio-campistas Felipe e Lucas Lima. Contusões afastam do time o zagueiro Tinga, os atacantes Depietri e Renato Kayzer e o meia Matheus Vargas.

FLAMENGO

Hugo Souza; Matheuzinho, Rodrigo Caio, David Luiz e Ayrton Lucas; Willian Arão, Andreas Pereira, Everton Ribeiro e Vitinho; Bruno Henrique e Pedro. Técnico: Paulo Sousa.

FORTALEZA

Marcelo Boeck; Habraão, Marcelo Benevenuto, Titi; Yago Pikachu, José Welison, Matheus Jussa, Juninho Capixaba, Lucas Crispim; Romero, Moisés. T.: Juan Pablo Vojvoda

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Horário: 16h deste domingo (5)

Juiz: Leandro Pedro Vuaden (RS)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

Transmissao: Globo e Premiere