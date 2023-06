Sem data para estrear, Pato encanta nos treinos e reforça tese do São Paulo

SÃO PAULO/SP - O atacante Alexandre Pato tem impressionado o São Paulo nos treinos no CT da Barra Funda e reforçado a tese do clube para contratá-lo, mas time dicolor adota cautela pela estreia do reforço.

O UOL ouviu que Alexandre Pato tem treinado bem e "resolvido jogadas com a qualidade que tem". Porém, ainda falta aprimorar a parte física para conseguir voltar aos gramados.

O período prolongado em que ficou parado faz o São Paulo ter cautela com o retorno do jogador. O clube evita passar qualquer previsão que seja. Pato não joga desde agosto do ano passado.

O bom desempenho nos treinos tem confirmado a tese do Tricolor para contratar o atacante: a equipe do Morumbi acreditava que não conseguiria encontrar no mercado alguém com tamanha qualidade pelo valor investido nele.