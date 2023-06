Com Medina e Italo na briga, etapa do Rio do mundial de Surfe afunila disputa olímpica

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A etapa de Saquarema (RJ) do Circuito Mundial de Surfe começa nesta sexta-feira (23) e afunila a disputa pelas vagas nas Olimpíadas de Paris-2024.

O Circuito Mundial dá dez vagas, com limite de duas por país, nos Jogos Olímpicos. Seis brasileiros estão na disputa pelas duas vagas brasileiras.

Brasil pode ter dupla inédita. Filipe Toledo (vice-líder do ranking) e João Chianca, o Chumbinho (terceiro do ranking), são atualmente os dois melhores brasileiros. Em Tóquio-2020, Gabriel Medina e Italo Ferreira representaram o Brasil.

Medina está "na cola" dos compatriotas e é o quinto, e Italo briga por fora, em oitavo. Yago Dora (12º) e Caio Ibelli (13º) completam a lista de brasileiros.

A etapa de Saquarema é a oitava do Circuito Mundial. Ao todo, os surfistas disputam dez etapas. Na sequência, os cinco melhores do ranking disputam entre si o título mundial no WSL Finals. Caso mais de dois brasileiros avancem para o Finals, os representantes brasileiros nas Olimpíadas serão definidos ao término desta última etapa.

COMO ESTÁ A BRIGA VERDE-AMARELA POR PARIS-2024

Após ficar de fora de Tóquio, Filipe Toledo é o favorito. Além de ser o melhor brasileiro no momento —e vice-líder do ranking mundial— Filipinho busca o pentacampeonato no Rio de Janeiro.

Chumbinho é a "surpresa" da temporada. O brasileiro foi campeão em Portugal e ocupa a terceira colocação do ranking mundial.

Medina faz arrancada em temporada irregular. O tricampeão mundial ficou sem medalha em Tóquio e tenta espantar sequência instável para voltar a uma edição olímpica.

Campeão olímpico, Italo busca sua primeira vitória no ano. O potiguar faz uma temporada abaixo e precisa superar dois compatriotas para ter a chance de defender o ouro olímpico.

O Brasil ainda poderá ter um terceiro representante em Paris-2024, através de novas vagas distribuídas no ISA Games. O limite era de dois surfistas do mesmo país por gênero em Tóquio-2020, mas subiu para três em Paris-2024.

Tatiana Weston-Webb já está pré-classificada para as próximas Olimpíadas. Ela é a única brasileira no Circuito Mundial feminino e atual quinta colocada do ranking.

*

O PRIMEIROS DO RANKING MUNDIAL

1. Griffin Colapinto (EUA) - 42.890 pontos

2. Filipe Toledo (BRA) - 41.660

3. João Chianca (BRA) - 36.320

4. Ethan Ewing (AUS) - 32.215

5. Gabriel Medina (BRA) - 28.025

6. Jack Robinson (AUS) - 27.875

7. John John Florence (HAV) - 24.885

8. Italo Ferreira (BRA) - 23.835

9. Leonardo Fioravanti (ITA) - 23.835

10. Connor O'Leary (AUS) - 23.630

12. Yago Dora (BRA) - 22.120

13. Caio Ibelli (BRA) - 20.130