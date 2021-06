Sem Crespo no comando, São Paulo pega o Atlético-GO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O São Paulo enfrenta o Atlético-GO neste sábado (5), às 19h, no estádio Olímpico, em Goiânia (GO), pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O time tricolor não terá o técnico Hernan Crespo no comando, pois ele teve sintomas de gripe e foi afastado da viagem por precaução.

Além de Crespo, o São Paulo terá três desfalques no time principal por lesão: o lateral Daniel Alves, o volante Liziero e o armador Benítez. Outros problemas na escalação são o zagueiro Arboleda, afastado por indisciplina, e o meio-campista Liziero, que está servindo a seleção brasileira olímpica.

Em relação ao time que empatou sem gols com o Fluminense na estreia, a novidade deve ser a presença de Luciano em lugar de Igor Gomes.

O São Paulo vai em busca da primeira vitória no Brasileirão e também de ofuscar um momento de instabilidade. Depois do título paulista sobre o Palmeiras, o Tricolor parou no empate com o Fluminense e perdeu em sua estreia na Copa do Brasil. Jogando com reservas, a equipe levou 3 a 2 do 4 de Julho, em Teresina (PI).

Do outro lado, o Atlético-GO viveu uma semana de euforia, que apagou o desempenho ruim no Campeonato Estadual e na Copa Sul-Americana. O time rubro-negro estreou no Brasileirao com vitória sobre o Corinthians na Neo Química Arena e repetiu a dose diante do mesmo adversário na Copa do Brasil na quarta-feira (2).

ATLÉTICO-GO X SÃO PAULO

Estádio: Olímpico, em Goiânia (GO)

Horário: 19h deste sábado

Árbitro: Diego Pombo Lopez (BA)

Transmissão: Premiere