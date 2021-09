Sem CR7, Portugal vence Catar por 3 a 1 em amistoso com duas expulsões

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Portugal venceu o Catar por 3 a 1, em amistoso disputado na tarde de hoje no Estádio Nagyerdei, em Debrecen, na Hungria. André Silva, Otávio e Bruno Fernandes marcaram os gols da vitória dos portugueses. Abdelkarim Hassan descontou para os cataris, que tiveram dois jogadores expulsos no confronto.

Portugal não contou com a presença de Cristiano Ronaldo na partida deste sábado. O camisa 7, que se tornou o maior artilheiro de seleções da história da vitória por 2 a 1 contra a Irlanda, foi liberado pela Federação Portuguesa após ter sido suspenso do próximo compromisso nas Eliminatórias por conta de um cartão amarelo.

O amistoso faz parte da preparação do Catar para a Copa do Mundo de 2022. A equipe já está classificada para a Copa do Mundo de 2022 por ser o país-sede e não disputa nenhuma Eliminatória.

Portugal volta a campo na próxima terça-feira (7) contra o Azerbaijão, às 13h (de Brasília), pela próxima rodada das Eliminatórias. Já o Catar também joga na terça-feira, em um amistoso com Luxemburgo, às 15h45 (de Brasília).

A partida começou com as duas seleções criando chances, mas logo Portugal provou sua superioridade. Aos 22 minutos, João Mário fez um ótimo levantamento e, livre de marcação, André Silva ajeitou o corpo para cabecear no canto, abrindo o placar.

Na saída de bola, Portugal roubou no campo de ataque, Gonçalo Guedes cruzou na medida para Otávio, que no meio de três defensores, cabeceou firme para ampliar a vantagem: 2 a 0. O camisa 16 estreou em grande estilo com a seleção portuguesa.

Após os gols, Portugal passou a dominar a partida. Três finalizações de Portugal em sequência. O primeiro foi com André Silva, que explodiu na marcação. O segundo, de Otávio, foi defendido pelo goleiro Barsham. Já o terceiro chute foi de novo de André Silva, mas foi direto para fora.

O Catar esboçou uma reação no segundo tempo quando Hassan, aos 15 minutos, aproveitou cruzamento em cobrança de escanteio e completou de cabeça para o gol.

Apesar disso, o time catari não conseguiu igualar e viu Bruno Fernandes, de pênalti, definir o resultado aos 42 da etapa final.

O jogo foi marcado por duas expulsões na seleção do Catar. A primeira delas, na reta final do primeiro tempo, quando Gonçalo Guedes recebeu lançamento em ótimas condições e driblou o goleiro, mas foi derrubado na sequência. Após o árbitro marcar o impedimento, o VAR o chamou para revisar o lance. Com isso, Barsham recebeu o cartão vermelho e deixou a partida.

No fim, o defensor Boualem Khoukhi também recebeu o cartão vermelho e deixou o Catar com somente nove jogadores em campo, quando o resultado já estava sacramentado.