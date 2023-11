Sem contrato, CBF trava venda de ingressos para Brasil x Argentina

A seleção se apresenta nesta segunda-feira (13), na Granja Comary, em Teresópolis, para iniciar o período de preparação para os dois jogos. O técnico Fernando Diniz tenta levar o time à recuperação após o empate com a Venezuela e a derrota para o Uruguai, que deixaram o Brasil em terceiro na classificação, com sete pontos.

O jogo é de alta demanda, não só por ser um jogo do Brasil, mas por envolver Messi, em sua possível despedida do Maracanã e de jogos em território brasileiro.

