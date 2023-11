Brasileiro pausa para Data Fifa

O time alviverde venceu o Internacional e assumiu a ponta. O Botafogo ficou no empate com o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista, enquanto o Grêmio foi derrotado em Porto Alegre pelo Corinthians.

O Palmeiras lidera com 62 pontos, seguido de Botafogo - com 60 pontos e um jogo a menos e Grêmio, com 59.

Em outubro, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) postergou o término do Campeonato Brasileiro. A rodada final acontecerá no dia 6 de dezembro, antes estava prevista para o dia 3 de dezembro.

O Brasileiro ainda segue com equipes com jogos a menos após o fim da 34ª rodada.

