Sem Caio Paulista, Fluminense enfrenta o Criciúma pelas oitavas da Copa do Brasil

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Fluminense não poderá contar com Caio Paulista na partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Criciúma, nesta terça-feira (27), no Heriberto Hülse. O atacante sofreu uma lesão muscular na derrota para o Palmeiras, no último sábado (24), e já voltou para o Rio de Janeiro para a realização de exames, enquanto a equipe tricolor viaja de São Paulo diretamente para Santa Catarina.

Com uma série de decisões em formato de mata-mata pela frente, o Fluminense aguarda com preocupação uma estimativa sobre o retorno de Caio Paulista. O jogo de volta da disputa com o Criciúma está marcada para o próximo sábado (31), no Maracanã. E, já na próxima terça (3), o clube recebe o Cerro Porteño pela volta das oitavas da Libertadores -na ida, o Flu ganhou por 2 a 0.

Caio Paulista tem quatro gols e cinco assistências nesta temporada em 24 partidas. Quando entrou como titular, o Fluminense ganhou dez vezes, empatou cinco e perdeu duas, o que representa um aproveitamento de 68,7%. Antes do jogo contra o Palmeiras, ele havia atuado diante do Cerro Porteño, sendo dele as assistências para os dois gols tricolores.

A expectativa em torno da recuperação aumenta de acordo com a má fase dos atacantes do Fluminense. Fred, por exemplo, só marcou um gol em suas últimas nove apresentações. Antes disso, ele vinha com um desempenho incrível, com 11 gols marcados em 14 partidas. Já Abel Hernández marcou pela última vez no dia 13 de junho.

O desempenho do setor ofensivo também não vem sendo nada agradável. Nas últimas nove partidas, o Fluminense marcou apenas sete gols. Em quatro desse jogos, o clube tricolor passou em branco. O artilheiro desse período é o reserva Lucca, com dois tentos. Cazares, Nenê, Egídio, Fred e André completam a relação.

Em contrapartida, o clube carioca pode ter o retorno de Luccas Claro, que treinou normalmente nesta segunda-feira (26). O zagueiro não participou do jogo contra o Palmeiras por causa de uma lesão muscular. Para evitar que a situação se agravasse, ele foi preservado para estar disponível na Copa do Brasil. Como Nino está servindo a seleção brasileira olímpica, ele deve ter Manoel como parceiro na defesa.

Estádio: Heriberto Hülse, em Criciúma (SC)

Horário: 19h15 desta terça (27)

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)