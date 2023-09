Seleção venceu Paraguai no Microestadio Malvinas Argentinas

O Brasil liderou o Grupo B durante toda a primeira fase. A equipe nacional protagonizou grandes goleadas, sendo a primeira contra o Equador (13 x 1), depois venceu a Venezuela por 7 a 0. No terceiro confronto, a Seleção goleou a Bolívia por 14 a 0. Com os resultados, o Brasil encerrou a etapa inicial invicto, acumulando 12 pontos, 42 gols marcados e apenas um sofrido.

No jogo, Camila abriu o placar para o Brasil. Emilly marcou o segundo, seguida por Luana, que fez dois gols consecutivos. Antes do intervalo, Emilly marcou mais um para a seleção.

Com a vitória, a equipe comandada por Wilson Sabóia encerrou a fase de grupos e agora enfrentará a Colômbia, que ficou em segundo lugar no Grupo A. O duelo acontecerá neste sábado (30) e contará com a transmissão do Sportv.

