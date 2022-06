Seleção masculina vence Austrália na estreia da Liga das Nações

O Brasil estreou muito bem na Liga das Nações de vôlei masculino ao superar a Austrália por 3 sets a 0 (parciais de 25-14, 25-18 e 25/21), na noite dessa quarta-feira (8) no ginásio Nilson Nelson, em Brasília. A equipe comandada pelo Renan Dal Zotto busca o bicampeonato de uma competição que conquistou pela primeira vez no ano passado.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.