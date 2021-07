Seleção feminina perde no handebol e vê classificação ameaçada

Como também já aconteceu em outras partidas, o time chegou a pressionar o placar no fim do segundo tempo, mas não conseguiu converter o momento em resultado.

No jogo deste sábado, a seleção brasileira oscilou bastante sua performance e sofreu com os contra-ataques suecos.

Uma derrota no duelo final contra as francesas elimina Brasil. Uma vitória garante o time nas quartas.

Já o Brasil fica com sua classificação ameaçada, mas ainda depende apenas de si para avançar. As quatro melhores equipes do grupo avançam para as quartas de final.

