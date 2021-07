Djokovic se irrita, quebra raquete, perde para espanhol e fica sem medalha individual no tênis

Djokovic ainda tem uma chance de medalha em Tóquio-2020. Ele joga o torneio de duplas mistas ao lado de Nina Stojanovic. Os sérvios vão enfrentar a dupla australiana formada por Ashleigh Barty e John Peers na disputa do broze -Barty é a primeira do ranking WTA. A partida será realizada ainda neste sábado (31), sem horário definido.

Durante a partida, o atual número 1 do mundo se irritou bastante com os pontos sofridos e erros cometidos. Ele chegou a jogar uma raquete nas arquibancadas e quebrou outra no chão.

