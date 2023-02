Seleção feminina para Torneio She Believes se apresenta neste sábado

Rio de Janeiro/RJ - De olho na disputa do Torneio She Believes, a delegação da Seleção Feminina começa a se apresentar em Orlando, nos Estados Unidos, neste sábado (11) para início da preparação. Os compromissos serão disputados no período de Data Fifa entre os dias 13 a 22 de fevereiro.

Na janela, as Guerreiras do Brasil enfrentarão o Japão, Canadá e as anfitriãs, os Estados Unidos. Durante a disputa do torneio, a equipe passará por três cidades: Orlando, Nashville e Frisco (Confira a programação abaixo).

A Seleção Brasileira estreia diante do Japão, no dia 16 de fevereiro, no Exploria Stadium, em Orlando, às 18h (Horário de Brasília). Em seguida, a Canarinho encara o Canadá, no dia 19, no GEODIS Park, em Nashville, às 20h30 (Horário de Brasília). Na rodada final, o Brasil enfrenta a equipe anfitriã, os Estados Unidos, no dia 22, no Toyota Stadium, em Frisco, às 20h30 (Horário de Brasília).