Seleção brasileira Sub-20 para Mundial Fifa será convocada nesta sexta

Rio de Janeiro/RJ - Nesta sexta-feira (28), a Seleção Masculina Sub-20 será convocada pelo técnico Ramon Menezes. A convocação acontecerá às 13h, na Sala de Federações da CBF, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O comandante da Canarinho selecionará os 23 atletas que representarão o Brasil na Copa do Mundo FIFA Sub-20 que começa no dia 20 de maio, na Argentina, informou a CBF.

O Brasil está no Grupo D, ao lado de Itália, República Dominicana e Nigéria. A Seleção estreia no dia 21 diante da Itália, enfrenta a República Dominicana no dia 24 e encerra sua participação na primeira fase no dia 27 contra a Nigéria.