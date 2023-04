Jucinara, do Flamengo, é eleita Mina da Rodada 8 do Brasileirão Feminino

Rio de Janeiro/RJ - Pela terceira vez consecutiva, a Mina da Rodada é do Flamengo. Depois de Sole Jaimes e Thaisa, foi a vez de Jucinara ser o destaque da oitava rodada do Brasileirão Feminino Neoenergia. Com um total de 38,9% dos 4.653 votos no @BRfeminino, conta oficial da competição no Twitter, a lateral-esquerda superou as jogadoras Vanessinha, do Cruzeiro, Jourdan Ziff, do Santos, e Belén Aquino, do Internacional. Em entrevista ao site da CBF, a defensora comentou sobre a surpresa em receber a notícia.

"Para mim foi uma grande surpresa. Eu não esperava, até porque, não é muito comum ver defensoras se destacando nessas premiações. Fiquei muito feliz pelo reconhecimento individual, mas com certeza isso se dá ao coletivo da equipe. Agora é seguir trabalhando para tentar aparecer mais vezes", disse a jogadora.

A camisa 81 teve um papel fundamental no desempenho da equipe na partida contra o Bahia. Ela mostrou suas habilidades tanto no ataque quanto na defesa, e contribuiu com um passe rasteiro para Sole Jaimes marcar o gol decisivo do rubro-negro. Com a vitória por 1 a 0 sobre a equipe baiana, o Flamengo garantiu a segunda colocação na competição, acumulando agora 21 pontos e empatando com a líder Ferroviária, informou a CBF.

Ataque e ultrapassagens

“Contra o Bahia tive oportunidades no ataque fazendo ultrapassagens e, em uma delas, fizemos o gol. Ajudei a levar perigo nas bolas paradas também, estive bem concentrada na parte defensiva porque elas são fortes pelo lado direito e pude ajudar o time”, completou.

Jucinara chegou ao clube em junho de 2022 e não teve a oportunidade de jogar a temporada completa no ano anterior. A jogadora ressaltou que representar o Flamengo não é uma tarefa fácil e, por isso, exige muito de si mesma, o que tem contribuído para a sua evolução em campo. De acordo com a lateral-esquerda, o trabalho em equipe também tem sido fundamental para a boa fase.

“O Flamengo, pelo peso que tem, exige da atleta um algo a mais sempre a cada jogo. E eu sou uma jogadora que exijo muito de mim também, então, essa boa fase vem de muito trabalho. Não só meu, mas de toda equipe. Me encaixei bem no Flamengo e com as minhas companheiras. Eu sinto e respiro Flamengo, e estar bem no clube me ajuda na performance no campo”, afirmou.

Apoio da torcida

Por fim, a jogadora enfatizou a importância do apoio da torcida rubro-negra, a "Nação", não apenas na votação que a elegeu como a "Mina da Rodada" do Brasileirão Feminino Neoenergia, como também em todos os momentos do campeonato.

“Eles são fundamentais e essenciais não só na votação mas sempre. A nação vem mostrando sua força, engajando muito e, com certeza, ser eleita a mina da rodada foi graças a eles, que são cruciais nesse reconhecimento”, finalizou.

O Flamengo enfrenta o Real Brasília no próximo sábado (29), às 11h, no estádio da Gávea, no Rio de Janeiro (RJ).