Seleção brasileira olímpica está em segurança, diz CBF após terremoto no Marrocos

Em 2004, pelo menos 628 pessoas morreram e 926 ficaram feridas quando um terremoto atingiu Alhucemas, no nordeste do país.

De acordo com informações da agência AFP, o tremor ocorreu 71 quilômetros a sudoeste de Marrakesh, a uma profundidade de 18,5 quilômetros, às 23h11 no horário local (19h11 do horário de Brasília).

A seleção olímpica viajou ao país para dois amistosos contra a equipe local. No primeiro, perdeu por 1 a 0 na quinta-feira (7). O segundo foi marcado para segunda-feira (11) e, de acordo com a CBF, está mantido.

Por segurança, todos foram levados para a piscina do hotel e voltaram para os quartos uma hora depois do abalo.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) informou que a delegação da seleção brasileira olímpica está em segurança no Marrocos apesar do terremoto que abalou o país nesta sexta-feira (8).

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.