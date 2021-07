Seleção brasileira feminina perde na estreia do rúgbi de 7 em Tóquio-2020

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Brasil estreou com derrota no rúgbi de 7 nas Olimpíadas de Tóquio-2020, nesta quinta-feira (29, horário local), ainda noite de quarta (28) no Brasil. No jogo, a seleção feminina foi dominada pelo Canadá, bronze na Rio-2016, e perdeu por 33 a 0.

As Yaras, apelido do time feminino do Brasil, voltarão a jogar às 5h desta quinta (29, horário de Brasília), contra a França. No mesmo dia, às 21h (também no fuso referente a Brasília), já manhã de sexta (30) no Japão, a equipe brasileira enfrentará a seleção de Fiji.