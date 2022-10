Seleção brasileira enfrentará França e Jamaica na Copa do Mundo Feminina

Três dessas seleções ainda serão definidas por repescagem no ano que vem. Uma delas disputará com o Brasil em sua estreia, em 24 de julho, em Adelaide, na Austrália.

O quarto time do grupo F será definido durante repescagem disputada por Panamá, Papua Nova Guiné, Paraguai e Taipé Chinesa em fevereiro do ano que vem.

CAMPINAS, SP (FOLHAPRESS) - A seleção brasileira feminina de futebol enfrentará França e Jamaica na fase de grupos da Copa do Mundo Feminina de 2023, que acontece entre 20 de julho e 20 de agosto do próximo ano na Austrália e na Nova Zelândia.

